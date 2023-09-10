Кондакова (Симонова) Анисия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова (Симонова) Анисия Евфимовна

Место рождения

Каменищи, Ступино, Московская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменищи, Ступино, Московская область
Бракосочетание
16.05.1879

Муж: Кондаков Иван Иванович

Съяново, Ступино, Московская область
Жених 22 года, невеста из д. Каменищи 18 лет
Рождение ребёнка
04.10.1884 ст.

Сын: Кондаков Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович

Съяново, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1889

Сын: Кондаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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