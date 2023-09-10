Кондакова (Симонова) Анисия Евфимовна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1879
Жених 22 года, невеста из д. Каменищи 18 лет
Рождение ребёнка
04.10.1884 ст.
Сын: Кондаков Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1889
Отец ребёнка: Кондаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно