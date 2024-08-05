Прасковья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Терентий Филиппович
Мать: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Успенский Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Алимпиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Алимпиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Алимпиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Алимпиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Алимпиев
Смерть
Неизвестно