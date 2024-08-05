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Прасковья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Терентий Филиппович

Мать: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Успенский Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Алимпиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Алимпиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Алимпиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Алимпиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Алимпиев

Смерть
Неизвестно

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