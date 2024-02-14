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Мялика Вторая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикбавов Ахмади

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ахмадеева) Хубби

Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ахмадеев Хамидулла

Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ахмадеева) Хуббаниса

Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади

Смерть
Неизвестно

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