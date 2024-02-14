Мялика Вторая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикбавов Ахмади
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ахмадеева) Хубби
Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ахмадеев Хамидулла
Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ахмадеева) Хуббаниса
Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади
Смерть
Неизвестно