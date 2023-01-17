Парай (Тырина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парай (Тырина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тырин Николай Степанович

Мать: Тырина Татьяна Ивановна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парай Софья Павловна

Отец ребёнка: Парай Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парай Арсений Павлович

Отец ребёнка: Парай Павел

Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парай Милана Павловна

Отец ребёнка: Парай Павел

Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парай Павел

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