Парай (Тырина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тырин Николай Степанович
Мать: Тырина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парай Софья Павловна
Отец ребёнка: Парай Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Парай Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парай Милана Павловна
Отец ребёнка: Парай Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парай Павел