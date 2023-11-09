Буров Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Игорь Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1950

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1950

Отец: Буров Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2016
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