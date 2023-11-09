Буров Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1950
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1950
Отец: Буров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2016