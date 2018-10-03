Аристов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.03.1960
Дата смерти03.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1960
Отец: Аристов Иван Афанасьевич
Мать: Коровина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
25.09.1987
Дочь: Аристова Полина Юрьевна
Мать ребёнка: Богомазова Валентина Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.11.1988
Сын: Аристов Иван Юрьевич
Мать ребёнка: Богомазова Валентина Игнатьевна
Смерть
03.10.2018