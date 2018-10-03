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Аристов Юрий Иванович

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Место рождения

Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.03.1960

Дата смерти

03.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1960

Отец: Аристов Иван Афанасьевич

Мать: Коровина Нина Николаевна

Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.09.1987

Дочь: Аристова Полина Юрьевна

Мать ребёнка: Богомазова Валентина Игнатьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.11.1988

Сын: Аристов Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Богомазова Валентина Игнатьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
03.10.2018
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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