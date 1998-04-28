Костров александр викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1998
Сын: Костров гордей александрович
Мать ребёнка: Кострова людмила вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кострова людмила вячеславовна