Костров александр викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров александр викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1998

Сын: Костров гордей александрович

Мать ребёнка: Кострова людмила вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кострова людмила вячеславовна

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