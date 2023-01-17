Калужинова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Калужников Афанасий Дементьевич

Отец ребёнка: Калужинов Дементий Федорович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Калужинов Семен Дементьевич

Отец ребёнка: Калужинов Дементий Федорович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Калужинов Гавриил Дементьевич

Отец ребёнка: Калужинов Дементий Федорович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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