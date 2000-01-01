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Нечаева Варвара Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1836

Сын: Нечаев Исидор (Сидор) Никитич

Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Нечаев Евстафий Никитин

Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов

Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов

Рождение ребёнка
До 1843

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов

Рождение ребёнка
До 1847 ст.

Сын: Нечаев Федор Никитич

Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов

Рождение ребёнка
До 1850 ст.

Сын: Нечаев Осип Никитич

Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Никита Семенов

Смерть
Неизвестно
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