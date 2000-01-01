Нечаева Варвара Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1836
Сын: Нечаев Исидор (Сидор) Никитич
Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов
Рождение ребёнка
До 1843
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов
Рождение ребёнка
До 1847 ст.
Сын: Нечаев Федор Никитич
Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов
Рождение ребёнка
До 1850 ст.
Сын: Нечаев Осип Никитич
Отец ребёнка: Нечаев Никита Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно