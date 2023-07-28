Шепеленко Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепеленко Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шепеленко Георгий

Мать: Шепеленко (Лазаренко) Неля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепеленко Тамара

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Шепеленко Оксана

Мать ребёнка: Шепеленко Тамара

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
21.09.1982

Дочь: Шепеленко Елена

Мать ребёнка: Шепеленко Тамара

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
?.03.1989

Сын: Шепеленко Дмитрий

Мать ребёнка: Шепеленко Тамара

Харьков, Харківська область

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