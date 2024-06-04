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Чувашева Анна Ильина

Место рождения

поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов (Чувашев) Потап Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Торхова) Парасковья Потапова

Отец ребёнка: Торхов (Чувашев) Потап Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Торхов (Чувашев) Тарас Потапов

Отец ребёнка: Торхов (Чувашев) Потап Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Торхова) Агриппина Потапова

Отец ребёнка: Торхов (Чувашев) Потап Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795

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