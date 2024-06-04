Чувашева Анна Ильина
Место рожденияпоч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Торхова) Парасковья Потапова
Отец ребёнка: Торхов (Чувашев) Потап Иванов
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Торхов (Чувашев) Тарас Потапов
Отец ребёнка: Торхов (Чувашев) Потап Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Торхова) Агриппина Потапова
Отец ребёнка: Торхов (Чувашев) Потап Иванов
Смерть
После 1795