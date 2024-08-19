Юдин Дмитрий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова (Юдина) Аграфена Дмитриевна
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юдина) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
22.02.1913
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
18.05.1937
Дочь: Михалаш (Юдина) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна
Смерть
1937