Юдин Дмитрий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Дмитрий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова (Юдина) Аграфена Дмитриевна

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юдина) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Юдин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
22.02.1913

Сын: Юдин Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
18.05.1937

Дочь: Михалаш (Юдина) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Федоровна

Смерть
1937

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