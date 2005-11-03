Терехова Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1899
Дата смерти02.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1927
Дочь: Дёмшина Эмилия Алексеевна
Отец ребёнка: Терехов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
30.09.1929
Сын: Терехов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Терехов Алексей Михайлович
Смерть
02.01.1980