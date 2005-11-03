Терехова Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Ольга Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1899

Дата смерти

02.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1927

Дочь: Дёмшина Эмилия Алексеевна

Отец ребёнка: Терехов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
30.09.1929

Сын: Терехов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Терехов Алексей Михайлович

Смерть
02.01.1980
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