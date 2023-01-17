Бусел Фома Петрович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Бусел Петр Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бусел Иван Фомич
Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бусел Каллиник Фомич
Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бусел Евдоким Фомич
Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бусел Григорий Фомич
Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ульяна Фоминична
Мать ребёнка: Бусел Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анна Фоминична
Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1881
Дочь: Ефросиния Фоминична
Мать ребёнка: Бусел Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Харитина Фоминична
Мать ребёнка: Бусел Ульяна Антоновна
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусел Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно