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Бусел Фома Петрович

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бусел Петр Тимофеевич

Мать: не указана

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Бусел Иван Фомич

Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бусел Каллиник Фомич

Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бусел Евдоким Фомич

Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бусел Григорий Фомич

Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ульяна Фоминична

Мать ребёнка: Бусел Ульяна Антоновна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна Фоминична

Мать ребёнка: Бусел Евдокия Васильевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1881

Дочь: Ефросиния Фоминична

Мать ребёнка: Бусел Ульяна Антоновна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Харитина Фоминична

Мать ребёнка: Бусел Ульяна Антоновна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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