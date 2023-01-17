Волчкова Устина Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Солдатская дочь
Бракосочетание
29.10.1882
Рождение ребёнка
06.01.1885
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев
Рождение ребёнка
01.11.1886
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев
Рождение ребёнка
19.06.1890
Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев
Рождение ребёнка
11.11.1891
Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев
Рождение ребёнка
23.03.1894
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев
Рождение ребёнка
После 1896
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев
Рождение ребёнка
09.01.1902
Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев
Рождение ребёнка
04.01.1904
Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев
Смерть
Неизвестно