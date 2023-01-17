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Волчкова Устина Симонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Солдатская дочь
Бракосочетание
29.10.1882

Муж: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1885

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1890

Сын: Волчков Давид Павлович

Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.11.1891

Сын: Волчков Иван Павлович

Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1894

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1896

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1902

Сын: Волчков Ермил Павлович

Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Волчков Гордей Павлович

Отец ребёнка: Волчков Павел Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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