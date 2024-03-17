Мачульская Анастасия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.2004
Дочь: Киреенок Александра Андреевна
Отец ребёнка: Киреенок Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
15.05.2010
Сын: Киреенок Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Киреенок Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
16.09.2018
Сын: Киреенок Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Киреенок Андрей Владимирович