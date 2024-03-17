Мачульская Анастасия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульская Анастасия Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985

Отец: Мачульский Виталий Вячеславович

Мать: Мачульская Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреенок Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
30.08.2004

Дочь: Киреенок Александра Андреевна

Отец ребёнка: Киреенок Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
15.05.2010

Сын: Киреенок Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Киреенок Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
16.09.2018

Сын: Киреенок Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Киреенок Андрей Владимирович

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