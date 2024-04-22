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Батуров Евгений Юрьевич

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Место рождения

Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область

Дата рождения

14.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1958

Отец: Батуров Юрий Евгеньевич

Мать: Нина

Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
Рождение ребёнка
20.09.1980

Сын: Батуров Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Батурова Надежда

Рождение ребёнка
06.06.1983

Дочь: Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Батурова Надежда

Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
Рождение ребёнка
07.09.1988

Сын: Батуров Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Батурова Надежда

Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурова Надежда

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