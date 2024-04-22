Батуров Евгений Юрьевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1958
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1958
Отец: Батуров Юрий Евгеньевич
Мать: Нина
Рождение ребёнка
20.09.1980
Сын: Батуров Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Батурова Надежда
Рождение ребёнка
06.06.1983
Дочь: Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Батурова Надежда
Рождение ребёнка
07.09.1988
Сын: Батуров Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Батурова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батурова Надежда