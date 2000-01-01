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Файзылхак

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Место рождения

Татарстан, Верхняя Гоньба, Рожкинский район, Кировская область

Дата рождения

20.04.1933

Дата смерти

04.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1933

Отец: Ахат

Мать: Рашида

Татарстан, Верхняя Гоньба, Рожкинский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маузюда Шафигуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маузюда Шафигуллина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маузюда Шафигуллина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маузюда Шафигуллина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маузюда Шафигуллина

Смерть
04.01.1982
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