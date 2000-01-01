Файзылхак
Место рожденияТатарстан, Верхняя Гоньба, Рожкинский район, Кировская область
Дата рождения20.04.1933
Дата смерти04.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1933
Татарстан, Верхняя Гоньба, Рожкинский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маузюда Шафигуллина
Смерть
04.01.1982