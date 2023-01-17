Сапожников Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Семён

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Место рождения

Кадашников, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадашников, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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