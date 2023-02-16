Уралова неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУралова неизвестно

Уралова неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уралов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Уралов неизвестно Алексеевич

Отец ребёнка: Уралов Алексей Петрович

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Уралов неизвестно Алексеевич

Отец ребёнка: Уралов Алексей Петрович

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Уралова неизвестно Алексеевна

Отец ребёнка: Уралов Алексей Петрович

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Уралова неизвестно Алексеевна

Отец ребёнка: Уралов Алексей Петрович

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Уралов неизвестно Алексеевич

Отец ребёнка: Уралов Алексей Петрович

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Уралова неизвестно Алексеевна

Отец ребёнка: Уралов Алексей Петрович

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Уралова неизвестно Алексеевна

Отец ребёнка: Уралов Алексей Петрович

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Уралов неизвестно Алексеевич

Отец ребёнка: Уралов Алексей Петрович

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.