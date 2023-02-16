Уралова неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1917
Смерть
Неизвестно