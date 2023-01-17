Графов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.06.1913

Дата смерти

09.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1956 по 1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.12.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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