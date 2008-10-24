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(Клинникова) Марина Алексеевна
(Клинникова) Марина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.2008
Пол
Женский
Отец
Клинников Алексей Александрович
1976 г.р.
Мать
(Витковская) Наталья Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.2008
Отец:
Клинников Алексей Александрович
Мать:
Наталья Николаевна
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