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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Пахомов Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Пахомов Спиридон

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Пахомов Спиридон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Пахомов Спиридон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Родион Спиридонович

Отец ребёнка: Пахомов Спиридон

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