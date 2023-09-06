Фиростова (Шмидт) Роза Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1912
Дата смерти13.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бар-мицва
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1931
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
13.12.1933
Дочь: Васильева (Белевич) Ольга Захаровна
Отец ребёнка: Белевич Зяма Борисович
Смерть
13.12.1993