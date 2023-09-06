Фиростова (Шмидт) Роза Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиростова (Шмидт) Роза Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1912

Дата смерти

13.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бар-мицва
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1931

Муж: Белевич Зяма Борисович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
13.12.1933

Дочь: Васильева (Белевич) Ольга Захаровна

Отец ребёнка: Белевич Зяма Борисович

Смерть
13.12.1993

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