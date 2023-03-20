Рязанов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1944

Дата смерти

20.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Елена Борисовна

Развод
Рождение ребёнка
07.05.1968

Дочь: Климович (Рязанова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Рязанова Елена Борисовна

Смерть
20.03.2023
Москва, город федерального значения Москва

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