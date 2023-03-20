Рязанов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1944
Дата смерти20.03.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Елена Борисовна
Развод
Рождение ребёнка
07.05.1968
Дочь: Климович (Рязанова) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Рязанова Елена Борисовна
Смерть
20.03.2023
Москва, город федерального значения Москва