Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1942
Дата смерти17.10.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.2007
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия