Лебединов Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1926
Дата смерти05.10.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.1950
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 07.09.1958
Сын: Лебединов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.2004