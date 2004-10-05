Лебединов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебединов Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1926

Дата смерти

05.10.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1958 г.р.

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.08.1950

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 07.09.1958

Сын: Лебединов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.2004

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