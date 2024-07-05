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Шелковников Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шелковников Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелковникова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелковникова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Шелковникова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шелковников Борис Петрович

Мать ребёнка: Шелковникова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шелковников Симеон Петрович

Мать ребёнка: Шелковникова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шелковников Иван Петрович

Мать ребёнка: Шелковникова Ирина (Арина)

Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Шелковников Григорий Петрович

Мать ребёнка: Шелковникова Ирина (Арина)

Смерть
Неизвестно

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