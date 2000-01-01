Борищук (Попова) Глафира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борищук (Попова) Глафира Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Михаил

Мать: Попова Фаина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борищук Жора

Отец ребёнка: Борищук ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борищук Марк

Отец ребёнка: Борищук ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Борищук ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борищук Андрей

Отец ребёнка: Борищук ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борищук ?

Место жительства
Неизвестно
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