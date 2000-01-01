Борищук (Попова) Глафира Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Михаил
Мать: Попова Фаина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борищук Жора
Отец ребёнка: Борищук ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борищук Марк
Отец ребёнка: Борищук ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борищук Андрей
Отец ребёнка: Борищук ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борищук ?
Место жительства
Неизвестно