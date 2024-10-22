Фролов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Александр
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
10.06.1936
Дочь: Папуша (Фролова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Фролова (Коновалова) Екатерина Ивановна
Мунай, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.10.1941
Дочь: Корчагина (Фролова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Фролова (Коновалова) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно