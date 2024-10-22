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Фролов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Александр

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
10.06.1936

Дочь: Папуша (Фролова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Фролова (Коновалова) Екатерина Ивановна

Мунай, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.10.1941

Дочь: Корчагина (Фролова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Фролова (Коновалова) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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