Журавлева Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Журавлев Ксенофонт Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Журавлев Ксенофонт Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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