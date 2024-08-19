Irbe Arvīds — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Irbe Arvīds

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Irbe (Jukevičs) Marianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Irbe (Jukevičs) Marianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Irbe (Jukevičs) Marianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Irbe (Jukevičs) Marianna

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Putniņa (Irbe) Brigita

Мать ребёнка: Irbe (Jukevičs) Marianna

Смерть
Неизвестно

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