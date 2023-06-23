Хохлов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Пелагея Ниловна

Место жительства
Неизвестно
Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Хохлов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Хохлова Пелагея Ниловна

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хохлов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Хохлова Пелагея Ниловна

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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