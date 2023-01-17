Молль Иван Богданович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913 по 1927
Апрелевка, Наро-Фоминский, Московская область
Место жительства
По 1913
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1927
г. Франкфурт-на-Майне, Германия