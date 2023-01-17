Молль Иван Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молль Иван Богданович

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Место рождения

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1913 по 1927
Апрелевка, Наро-Фоминский, Московская область
Место жительства
По 1913
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1927
г. Франкфурт-на-Майне, Германия
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