Зайцев Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1942

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1967

Дочь: Романенко Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Зайцева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.07.1969

Дочь: Елистратова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Зайцева Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Нина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
1989
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