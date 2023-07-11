Зайцев Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1942
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1967
Дочь: Романенко Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Зайцева Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1969
Дочь: Елистратова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Зайцева Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Нина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
1989