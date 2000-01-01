Ванагелис Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанагелис Василий Александрович

Ванагелис Василий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ванагелис Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ванагелис Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Ванагелис Анна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Ванагелис Анна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич

Мать ребёнка: Ванагелис Анна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванагелис Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ванагелис Анна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Смерть
Неизвестно
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close