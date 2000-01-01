Ванагелис Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ванагелис Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ванагелис Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Ванагелис Анна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Ванагелис Анна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич
Мать ребёнка: Ванагелис Анна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванагелис Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Ванагелис Анна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Смерть
Неизвестно
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania