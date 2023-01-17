Янбарыс Җанибәк улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Янбәк Ямаш улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Гөләй Янбарыс кызы
Мать ребёнка: Зөләйха Наяш кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зөләйха Наяш кызы
Смерть
1747
Новые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)