Янбарыс Җанибәк улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбарыс Җанибәк улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

1646 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Янбәк Ямаш улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Гөләй Янбарыс кызы

Мать ребёнка: Зөләйха Наяш кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зөләйха Наяш кызы

Смерть
1747
Новые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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