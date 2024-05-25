Исмагилов Хусаин Исмагилович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исмагилова Марьям
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: (Исмагилова) Нурлыгаян Хусаиновна
Мать ребёнка: Исмагилова Марьям
Рождение ребёнка
16.07.1926
Дочь: (Исмагилова) Набира Хусаиновна
Мать ребёнка: Исмагилова Марьям
Рождение ребёнка
03.04.1928
Дочь: (Исмагилова) Мунавара Хусаиновна
Мать ребёнка: Исмагилова Марьям
Рождение ребёнка
16.07.1930
Сын: Исмагилов Анвар Хусаинович
Мать ребёнка: Исмагилова Марьям
Смерть
Неизвестно