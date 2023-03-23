Усачёва Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1889
Дата смерти12.08.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1889
Отец: Иван
Рождение ребёнка
24.12.1909 ст.
Сын: Усачёв Михаил Александрович
Отец ребёнка: Усачёв Александр Михайлович
Норское, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.
Дочь: Усачёва Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Усачёв Александр Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Усачёв Николай Александрович
Отец ребёнка: Усачёв Александр Михайлович
Рождение ребёнка
16.05.1917
Сын: Усачёв Борис Александрович
Отец ребёнка: Усачёв Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1959