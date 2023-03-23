Усачёва Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсачёва Мария Ивановна

Усачёва Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1889

Дата смерти

12.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1889

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1909 ст.

Сын: Усачёв Михаил Александрович

Отец ребёнка: Усачёв Александр Михайлович

Норское, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.

Дочь: Усачёва Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Усачёв Александр Михайлович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Усачёв Николай Александрович

Отец ребёнка: Усачёв Александр Михайлович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.05.1917

Сын: Усачёв Борис Александрович

Отец ребёнка: Усачёв Александр Михайлович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачёв Александр Михайлович

Смерть
12.08.1959
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close