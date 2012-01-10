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Корегина Алена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2012

Отец: Корегин Алексей Аркадьевич

Мать: Гусева Надежда Николаевна

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