Шушина (Поцелуева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Поцелуев Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
21.?.1896
Муж: Шушин Георгий
Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
18.08.1897
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Шушин Георгий
Рождение ребёнка
04.11.1898
Дочь: Павлова (?), Жидилева Клавдия
Отец ребёнка: Шушин Георгий
Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
21.09.1904
Дочь: Ираида
Отец ребёнка: Шушин Георгий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Чернецова Анастасия
Отец ребёнка: Шушин Георгий
Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Смерть
Неизвестно