Шушина (Поцелуева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушина (Поцелуева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Поцелуев Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
21.?.1896

Муж: Шушин Георгий

Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
18.08.1897

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Шушин Георгий

Рождение ребёнка
04.11.1898

Дочь: Павлова (?), Жидилева Клавдия

Отец ребёнка: Шушин Георгий

Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
21.09.1904

Дочь: Ираида

Отец ребёнка: Шушин Георгий

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Чернецова Анастасия

Отец ребёнка: Шушин Георгий

Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Смерть
Неизвестно
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