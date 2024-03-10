Суслонов Виталий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслонов Виталий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1960

Дочь: Бобрецова (Суслонова) Надежда Витальевна

Мать ребёнка: Бучнева (Трескина) Любовь Александровна

Конецгорье, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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