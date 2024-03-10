Суслонов Виталий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1960
Дочь: Бобрецова (Суслонова) Надежда Витальевна
Мать ребёнка: Бучнева (Трескина) Любовь Александровна
Конецгорье, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно