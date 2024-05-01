Балагурова (Лескова) Дарья Евдокимовна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балагурова (Лескова) Дарья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Лесков Евдоким Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балагуров Матвей Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Ундинской слб, д. Тергенской
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ваулина (Балагурова) Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Балагурова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Балагурова) Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Балагуров Василей Матвеевич

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Балагурова) Анна (2-Я) Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Балагурова) Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич

Смерть
После 1782

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