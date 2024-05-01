Балагурова (Лескова) Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Лесков Евдоким Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Ундинской слб, д. Тергенской
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ваулина (Балагурова) Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Балагурова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Балагурова) Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Балагуров Василей Матвеевич
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Балагурова) Анна (2-Я) Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Балагурова) Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Балагуров Матвей Андреевич
Смерть
После 1782