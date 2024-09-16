Бураковская Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1903 по 1904
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1903 по 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1923
Сын: Бураковский Виль Иванович
Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: Богданова (Бураковская) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.10.1937
Дочь: Федорова (Бураковская) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич
Платоно-Александровское, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.01.1939
Дочь: Бураковская Альбина Ивановна
Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Место рождения в базе егр загс: Приморский край г. Спасск Усурийской обл
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Бураковский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич
Примерный год рождения конец 1939 - 1940(41) Считался младшеньким в семье. Возможно, уехал с отцом после смерти мамы в Махачкалу. Пил, часто вел себя неадекватно.
Смерть
Около 1968