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Бураковская Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1903 по 1904

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1903 по 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бураковский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1923

Сын: Бураковский Виль Иванович

Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: Богданова (Бураковская) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
14.10.1937

Дочь: Федорова (Бураковская) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич

Платоно-Александровское, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.01.1939

Дочь: Бураковская Альбина Ивановна

Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Место рождения в базе егр загс: Приморский край г. Спасск Усурийской обл
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Бураковский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бураковский Иван Николаевич

Примерный год рождения конец 1939 - 1940(41) Считался младшеньким в семье. Возможно, уехал с отцом после смерти мамы в Махачкалу. Пил, часто вел себя неадекватно.
Смерть
Около 1968

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