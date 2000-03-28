Минаева (Реутова) Ирина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1938
Дата смерти28.03.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938
Отец: Реутов Герасим Моисеевич
Мать: Реутова Прасковья
Рождение ребёнка
27.10.1960
Рождение ребёнка
23.06.1964
Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
04.01.1967
Работа или профессия
Неизвестно
авиастроитель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2000
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на амуре, кладбище Амурсталь