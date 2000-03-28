Минаева (Реутова) Ирина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Реутова) Ирина Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1938

Дата смерти

28.03.2000

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938

Отец: Реутов Герасим Моисеевич

Мать: Реутова Прасковья

Рождение ребёнка
27.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минаев Евгений Егорович

Рождение ребёнка
23.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минаев Евгений Егорович

Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
04.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минаев Евгений Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
авиастроитель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Евгений Егорович

Смерть
28.03.2000
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на амуре, кладбище Амурсталь
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