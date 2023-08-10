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Сивков Анатолий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сивков Макар

Мать: Сивкова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трапезникова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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