Сивков Анатолий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сивков Макар
Мать: Сивкова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивков Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивков Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивков Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трапезникова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Сивкова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно