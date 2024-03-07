Крупин Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Крупин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1965
Сын: Крупин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Крупина (Турцева) Валентина Фёдоровна
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно