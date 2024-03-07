Крупин Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупин Анатолий Григорьевич

Крупин Анатолий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Крупин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1965

Сын: Крупин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Крупина (Турцева) Валентина Фёдоровна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.