Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1879
Дата смерти1964
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Мухаметжан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жалялетдинова (Камаева) Насимя Сибгатулловна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Ахмят
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жалялетдинов(Камаев) Сямиулла Сибгатулович
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Рождение ребёнка
1902
Сын: Камаев Хамидулла Сибгатуллович
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Рождение ребёнка
21.05.1909
Сын: Камаев Исхак R-M198 Сибгатуллович
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Смерть
1964