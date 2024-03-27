Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Мухаметжанова) Моршидя Мухаметжан Кызы

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1879

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мухаметжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жалялетдинова (Камаева) Насимя Сибгатулловна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Ахмят

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялетдинов(Камаев) Сямиулла Сибгатулович

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
1902

Сын: Камаев Хамидулла Сибгатуллович

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
21.05.1909

Сын: Камаев Исхак R-M198 Сибгатуллович

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1964
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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