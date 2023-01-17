Тюхтенков Борис Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Военная служба
11.12.1942
Рядовой, ВУС № 133 (годные необученные)
Военная служба
12.12.1942
Выбыл в 15 воздушно-десантную бригаду 7 воздушно-десантного корпуса
Военная служба
23.01.1943
ппс 2380 часть 167
Прекратилась связь
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести