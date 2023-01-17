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Тюхтенков Борис Кузьмич

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Место рождения

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Мать: Тюхтенкова Дарья Алексеевна

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
11.12.1942
Москва, город федерального значения Москва
Рядовой, ВУС № 133 (годные необученные)
Военная служба
12.12.1942
Москва, город федерального значения Москва
Выбыл в 15 воздушно-десантную бригаду 7 воздушно-десантного корпуса
Военная служба
23.01.1943
ппс 2380 часть 167
Прекратилась связь
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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