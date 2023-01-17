Пастак Абрам Исаакович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1932
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
По 1925
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1932
г. Ташкент, Узбекистан