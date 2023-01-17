Пастак Абрам Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастак Абрам Исаакович

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

1861

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1925 по 1932
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
По 1925
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1932
г. Ташкент, Узбекистан
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